Expo Dubaï 2020 : Immersion dans le pavillon du « Most innovation nation in the World », la Suisse.

L’expo Dubaï 2020 qui a été officiellement lancée le 1er Octobre dernier aux Émirats Arabes Unis réunit plus de 192 nations réparties dans trois grands pavillons, appelés districts, chacun consacré à un sous-thème : durabilité, mobilité 19 et opportunité. C’est dans ce dernier que l’on retrouve la Suisse, avec son stand qui aborde le thème de la Belle Vue avec des sujets abordés comme la Randonnée et surtout l’innovation.



Sous forme cubique, on accède à l’édifice en empruntant un tapis rouge soyeux. Les visiteurs couverts par un parapluie aux couleurs de la Suisse entrent dans la cave ou les accueille une ambiance mythique qui prépare l’entrée à l’acte numéro deux de la visite… Une escalade des montagnes suisses.



Une architecture unique rappelant les Alpes suisses et les joyaux que comptent ce pays comme la ville de Lucerne. Une ambiance et sensation de montagne Suisse à Dubaï. Une excursion de 24h qui a été reproduite en 7 minutes. Voilà les alpinistes au crête de la montagne.



Selon innovation global index, la Suisse” is the most innovation nation in the word”, entendez, la nation la plus innovatrice. Avec plusieurs projets qui sont mis en œuvre basés notamment sur l’éducation et le développement du pays. Plusieurs projets de recherche en collaboration avec des universités prestigieuses de l’impact de l’être humain sur la nature. Mais aussi des projets pour la promotion de la paix comme celle-ci qui réunit, la Palestine, l’Israël, le Maroc et la Jordanie…rien que ça!