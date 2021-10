Expo Dubaï 2020 : « C'est une manifestation qui nous rappelle géographiquement ce qui se fait à Diamniadio... » (DG Aprosi)

Dubaï Expo est une manifestation très solide économiquement, stratégiquement bien pensée et rappelle géographiquement ce qui se passe à Diamniadio, a dit Momath Ba, le Dg de l’Agence d'Aménagement et de Promotion de Sites Industriels (APROSI). Il a ajouté que l’agence entend échanger et faire de sorte à dialoguer pour le développement futur des projets du Sénégal.