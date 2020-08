Explosions à Beyrouth : au moins 100 morts selon un bilan de la Croix Rouge libanaise.

La double explosion qui a secoué le port de Beyrouth au Liban dans l’après-midi du 04 août, a occasionné plusieurs pertes humaines et des dégâts considérables. Les déflagrations ont dévasté plusieurs quartiers de la capitale libanaise causant ainsi plus de 100 morts et plus 4000 blessés, s’y ajoutent des destructions et des dégâts matériels innombrables selon le bilan de la Croix Rouge libanaise, renseigne l’Agence France Presse.



Des milliers de tonnes de nitrate d’ammonium stockées dans un entrepôt du port sont à l’origine de l’explosion, a expliqué le gouvernement libanais par le biais de son premier ministre Hassan Diab.



Le nitrate d'ammonium est un sel blanc et inodore utilisé comme base de nombreux engrais azotés sous forme de granulés.



Pour le chef du gouvernement, il était "inadmissible qu'une cargaison de nitrate d'ammonium, estimée à 2.750 tonnes, soit présente depuis six ans dans un entrepôt, sans mesures de précaution".



Les explosions, dont le souffle a été ressenti jusqu'à Chypre, à plus de 200 kilomètres du port de Beyrouth, ont été enregistrées par les capteurs de l'Institut américain de géophysique (USGS) comme un séisme de magnitude 3,3 a informé l’AFP.



Rien n'indique que les explosions aient été provoquées délibérément, selon les autorités libanaises.

Partout dans la ville, des Beyrouthins ont été blessés par des vitres brisées par le souffle des explosions. D’ailleurs, les recherches se poursuivent toujours dans les quartiers autour du port dans l’espoir de retrouver d’autres rescapés.



Le Conseil de défense national libanais a déclaré Beyrouth zone "sinistrée" et le premier ministre Hassan Diab a appelé les alliés du Liban à soutenir le pays.



Le Président libanais, Michel Aoun, a annoncé débloquer 100 milliards de livres libanaises (55 millions d'euros) de financement d'urgence pour faire face à cette catastrophe mettant Beyrouth en sens dessus dessous.



Les États-Unis, la France, le Qatar, l'Iran, et Israël ont offert leur aide au pays.