Explosion des messages en hommage aux personnes décédées : Les réseaux sociaux, nouvel espace de deuil.

« Paix à son âme », « RIP », « Sincères condoléances » ou « Nos pensées à sa famille et à ses proches», sur Twitter, les trending topics (les sujets les plus cités) du réseau concernent essentiellement de mauvaises nouvelles en cette période de pandémie du coronavirus.



Ces derniers jours, l’internet en général, est devenu un vaste réseau de nécrologie et d’hommages aux personnes disparues alors que le monde traverse le moment le plus difficile de son histoire.



Sur WhatsApp, itou. De nombreux groupes créés ont changé plusieurs fois de nom, essentiellement sous l'appellation de « RIP (Rest In Peace)...», des statuts sont partagés avec des messages de deuil pour rendre hommage à un parent qui « (nous) manquera à jamais ».



Sur Facebook ou Instagram, où on peut noter la présence numérique d'un proche qui vient de décéder, les commentaires suivent les posts. Il ne se passe pas un jour sans que l’on tombe sur un avis de décès, avec photos à l’appui.



Les disparitions de personnes jouissant d'une certaine popularité auprès des Sénégalais ont plus suscité une vive et large vague d'émotions. « Morts naturelles » ou « morts attribuées au Covid-19 », anonymes, proches et parents sont touchés de la même façon…