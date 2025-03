Explosion des frais d'hospitalisation dans la fonction publique au Sénégal : une hausse de 150 % en un an

Les dépenses liées aux frais d'hospitalisation des agents de la fonction publique ont enregistré une augmentation spectaculaire au cours des douze derniers mois. Selon les dernières données publiées par l'ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie), qui retrace l'évolution des charges de personnel et des effectifs de la fonction publique, les frais d'hospitalisation ont bondi de 150,3 %. Ils sont passés de 12 milliards de FCFA en 2023 à 29,9 milliards de FCFA en 2024.



Une analyse plus détaillée des données mensuelles révèle une progression constante des dépenses au cours des derniers mois de 2024 :

- Septembre 2024 : 2,0 milliards de FCFA

- Octobre 2024 : 2,0 milliards de FCFA

- Novembre 2024 : 2,5 milliards de FCFA

- Décembre 2024 : 9,5 milliards de FCFA



La comparaison entre novembre et décembre 2024 est particulièrement frappante, avec une augmentation de 278,9 % en un seul mois.



Cette hausse vertigineuse des dépenses de santé pour les fonctionnaires soulève de nombreuses interrogations quant aux facteurs qui l'expliquent. Quelles qu'en soient les causes, son impact sur les finances publiques est indéniable. Les 17,9 milliards de FCFA supplémentaires dépensés en 2024 représentent une charge considérable pour le budget de l'État.