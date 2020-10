Explosion de la pirogue de migrants Sénégalais : Mystère autour du nombre exact de victimes, seule une cinquantaine de personnes repêchées sur les 200 membres de l'équipage.

C'est la tristesse et la consternation au quartier Pikine de Saint-Louis, après l'annonce de l'explosion de Samedi matin d'une pirogue de clandestins en partance en Espagne.



Plus d'une vingtaine de jeunes Saint-Louisiens habitants principalement au quartier Pikine seraient morts dans cet accident maritime. Mais pour le moment seul sept (7) corps sans vie originaires de Saint-Louis seraient déjà identifiés.



Selon les dernières informations reçues auprès de nos sources, la pirogue contenait 200 personnes mais après l'accident seule une cinquantaine ont été repêchées par la vedette Anambé et le patrouilleur Ferlo de la marine nationale sénégalaise.



D’autres pirogues présentes sur les lieux ont également récupéré et transporté à terre des rescapés, renseigne également la DIRPA, qui précise que « leur nombre n’est pas encore connu ».



Car, poursuit toujours la DIRPA, « les patrouilleurs de la Marine nationale ont ainsi poursuivi les recherches sur la zone, mais n’ont pas trouvé de corps sans vie ».



À rappeler que cet équipage avait pris le départ à Mbour.