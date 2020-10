Explosion d'une pirogue de migrants : Le message du ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall.

Le ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall a déploré avec la plus grande énergie l’explosion d’une pirogue transportant près de 200 migrants clandestins faisant 59 rescapés dont 6 mineurs et plus d'une centaine de disparus à plus de 80 km au large de Mbour. Selon elle, l'État du Sénégal avec ses partenaires est en train de faire de nombreux efforts qui visent à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Ainsi, une batterie de mécanismes est mise sur pied pour promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes ».

Néné Fatoumata Tall estime toutefois, que «la communication doit être de mise pour que les jeunes soient bien informés de ces mécanismes et qu’ils puissent rester au Sénégal». L'autre facteur évoqué par le ministre de la jeunesse est la pression sociale qui peut être fatale pour la jeunesse sénégalaise. À cet effet, estime-t-elle, les jeunes doivent être mieux sensibilisés au niveau des quartiers, des maisons...



Le ministre de la jeunesse a aussi rappelé les efforts fournis par le gouvernement du Sénégal sur ce phénomène. Elle s’exprimait en marge de la cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle du Comité Technique International de Sélection et d'Orientation (CTSO) du Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (PPEJ) tenue ce lundi 26 octobre 2020 à Dakar.