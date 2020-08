Explosion au Liban : Plus de 8. 377,5 milliards de Francs Cfa de dégâts et au moins 8.000 bâtiments endommagés enregistrés à Beyrouth.

Plus d’une semaine après la double explosion qui s’est produite à Beyrouth, une évaluation est en train d’être faite sur le bilan de cette tragédie.

Cette tragédie qui a fait 171 morts et plus de 6.500 blessés, aura endommagé quelques 8.000 bâtiments La plupart d’entre eux sont situés dans les vieux quartiers de Gemmayzé et Mar Mikhaël, dont 640 bâtiments historiques à la suite de l’explosion. C’est ce qu’a déclaré ce jeudi l’Unesco, dans un communiqué parcouru par Le Monde.

Ce, en citant une évaluation conduite par le directeur général des antiquités du ministère de la Culture du Liban, Sarkis Khoury.

L’explosion a également eu « un impact sur les grands musées, tels que le Musée national de Beyrouth, le Musée Sursock et le Musée archéologique de l’Université américaine de Beyrouth, ainsi que sur les espaces culturels, les galeries et les sites religieux », précise le communiqué.

Le Mercredi dernier, le président du Liban, Michel Aoun, avait annoncé que le coût des dégâts causés par l’explosion dépassait les « 15 milliards de dollars », soit 12,6 milliards d’euros (8. 377,5 milliards Franc Cfa)...