Exploitation pétrolière au Sénégal : Les pêcheurs expriment leurs craintes.

Si les découvertes pétrolières et gazières sont une bonne chose pour les compagnies qui travaillent dans ce secteur et les investisseurs locaux qui pourront intervenir dans la chaîne de valeur, les pêcheurs n'en disent pas autant. À travers leurs représentants à la concertation nationale sur le contenu local, ils ont exprimé leurs craintes. “On ne parle que de l'apport positif de l'exploitation du pétrole, mais on oublie que cela aura un impact sur la pêche artisanale qui fait travailler beaucoup de personnes et nourrit des familles entières”, alerte le secrétaire général de la Confédération Africaine des Organisations Professionnelles de Pêche Artisanale.

Pour lui, aucune garantie n'a jusque là été donnée aux pêcheurs, surtout que les zones concernées par l'exploration et la future exploitation du pétrole se trouvent être Cayar et Saint-Louis où on note une forte présence de pêcheurs. “La pêche artisanale n'est-elle pas en danger ?”, s'interroge-t-il, avant d'attirer l'attention du chef de l'État sur le leurre des investissements sociaux dont se gaussent certaines compagnies pour justifier leur présence dans une localité.

Selon Gaoussou, elles ne peuvent se substituer à l'État en ce qui concerne la mise à disposition de services sociaux de base. Il sera confirmé par son confrère de l'association des mareyeurs, qui, en sus, mettra l'accent sur l'avenir de l'aquaculture.

Thierno Mbengue a invité le chef de l'État à capaciter davantage les “mareyeurs”, pour intégrer le fait qu'ils doivent désormais partager les eaux avec les exploitants pétroliers.