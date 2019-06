Exploitation énergétique : « La SAR va lancer le programme d’adaptation des unités pour le traitement du pétrole sénégalais » (Serigne Mboup, DG SAR).

Présent au cours de la 17e édition de la conférence et l’exposition de l’énergie et du pétrole en Afrique, le Directeur général de la société africaine de raffinage (SAR) a assuré que des dispositions qui vont être prises par elle pour « l’adaptation des unités en vue de traiter le pétrole sénégalais ». Calibrée généralement pour l’exploitation du pétrole nigérian, la SAR, selon Serigne Mboup, « va donc se lancer à l’horizon 2022 dans une adaptation transformative en vue de notre développement énergétique. Cela va permettre par ailleurs, de favoriser l’équilibre énergétique et la mise en évidence de la valeur locale... »