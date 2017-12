Exploitation du zircon en Casamance / Ousmane Sonko au ministre des mines : " Le projet doit être annulé et tout repris ! "

Le député Ousmane Sonko n'a pas été tendre avec le ministre des mines et de la géologie, Sophie Gladimina Siby, lors de son passage à l'hémicycle dans l'après-midi de ce dimanche pour le vote de son projet de budget 2018.Ousmane Sonko estime que les procédures législatives pour l'exploitation du zircon n'ont pas été respectées.Par ailleurs, le député souhaite que le projet soit annulé. "Le projet doit être annulé et on doit reprendre tout".Toutefois, il se félicite des avancées notées dans le code des mines et souligne qu'il reste encore des pas à franchir. "Sur le code des mines, vous avez fait des avancées mais ça reste beaucoup".Pour cette année 2018, le projet de budget du ministre des mines et de la géologie est arrêté à la somme de 2 099 576 600 , dont 1 799 576 600 en services votés et 300 000 000 en mesures nouvelles...