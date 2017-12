Exploitation du zircon en Casamance : Les députés avertissent « les populations se sentent dépossédées de leurs terres »

L’exploitation du zircon en Casamance a été la principale question préoccupante des députés lors du passage du ministre des mines et de la géologie à l’hémicycle.



Les députés ont interpellé le ministre sur le non respect des procédures juridiques et sur l’impact économique de ces ressources sur la population.



Les députés avertissent qu’il y a de sérieux doutes qui pèsent sur l’exploitation de cette richesse et en plus, les populations se sentent dépossédées de leurs terres...