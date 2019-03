Exploitation du zircon de Diogo : L’insatisfaction des populations locales face aux répliques de Gco

Leur localité riche de ressources minières aujourd’hui en phase d’exploitation, les populations de Diogo tardent cependant à afficher le sourire. Témoin de leurs manifestations de colère, pour pester contre les responsables de la Gco (Grande Côte Opération) une société minière qui exploite le Zircon à Diogo sis dans le département de Tivaouane.

Dans ce reportage qui suit, Dakaractu qui était à la rencontre des populations y a recensé l’essentiel des frustrations des populations locales. Des mécontentements qui sont relatifs à l’insuffisance de taxes allouées à la commune de Darou Khoudoss qui abrite la zone de Diogo; le caractère insuffisant d’infrastructures réalisées par Gco au profit des locaux; le niveau des emplois octroyés aux jeunes de la localité jugé faible par rapport à la demande etc...



Après les plaintes de certaines voix autorisées des populations comme, entre autres, le 1er adjoint au maire de la commune de Darou Khoudoss et de responsables d’organisations de jeunes et de femmes, ce fut le tour des autorités de Gco de se prononcer. Ceux-ci, au détour d’une visite du site, ont tenté d'apporter la réplique. Une occasion pour des cadres de la dite société minière de contester, dans cette vidéo qui suit, les dires des populations locales.