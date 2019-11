Exploitation du pétrole et du gaz: "Il est important de savoir ce que Saint-Louis en tire" (Assane Seck)

À l'heure où tout le monde parle de l'exploitation du pétrole et du gaz dans la région Nord, l'opérateur économique Assane Seck est d'avis qu'il est important de s'interroger sur les perspectives économiques que la région de Saint-Louis peut en tirer.



"Avec cette exploitation du pétrole et du gaz, il est important de savoir ce que Saint-Louis en tire", soulignera t-il lors d'un face à face avec la presse locale.



Mieux encore, Assane Seck de souligner qu'avec cette exploitation du pétrole et du gaz à Saint-Louis, "les différents secteurs d’activités de la ville doivent pleinement tirer profit des retombées financières du pétrole et du gaz".



Assane Seck d’inviter les autorités du pays à impliquer les opérateurs économiques locaux dans cette exploitation pour plus de transparence.

Il invite également le président de la République à revoir la politique de gestion des chambres de commerce du pays. Car, estime t-il, "elles peuvent jouer un rôle prépondérant dans la définition des contenus locaux …"