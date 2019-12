Exploitation du pétrole et du gaz : « 2.000 jeunes seront formés aux différents métiers du secteur... » (Dame Diop, ministre de la formation professionnelle)

Le gouvernement du Sénégal et ses partenaires financiers, notamment la Banque mondiale ont lancé un programme de formation des jeunes sur les métiers du pétrole et du gaz.

Avec ce programme, il est attendu la construction d'un centre de formation sur les différents métiers du pétrole et du gaz à Saint-Louis. Au total, il est attendu la formation de deux milles jeunes sur les métiers liés à l'exploitation du pétrole et du gaz entre autres.

C'est dans ce sens qu'un atelier sur le pétrole a été ouvert ce matin avec les acteurs et professionnels du secteur.

L'objectif est d'identifier avec les professionnels, les métiers prioritaires sur la chaîne des valeurs de l'industrie pétrolière et gazière au Sénégal. De façon spécifique, il s'agira entre autres de

recueillir auprès des professionnels, les besoins fondamentaux et prioritaires en ressources humaines qualifiées. Ce qui permettra de partager sur les priorités de l'État en termes de préparation des ressources humaines afin de dégager les modalités opérationnelles d'organisation des formations...