Exploitation du Gaz : Saint-Louis tient son forum sur la gouvernance territoriale et la transition économique…

En vue de préparer la transition économique de la région de Saint-Louis avec l’exploitation des ressources naturelles du Sénégal, notamment avec la découverte du gaz au large de Saint-Louis, la ville tricentenaire accueille du 22 au 23 Octobre 2022, le premier forum de Saint-Louis sur « gouvernance territoriale et transition économique en perspective de l’exploitation du gaz ». Cette initiative du gouverneur de la région Alioune Badara Samb à travers le comité régional de développement, se veut un cadre d’échanges et de partage avec l’ensemble des acteurs en vue de proposer des solutions qui aideront au développement économique de la région avec la transition économique du gaz.



« Le gouverneur de région dans l’exercice de ses missions de représentant du chef de l’État et de chacun des ministres, a d’abord une responsabilité première dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial, le gouverneur avec l’ensemble de ses équipes et acteurs du secteur public comme du secteur privé doit tout faire pour que la circonscription qu’il a en charge puisse connaître un développement socio-économique, conformément aux politiques publiques.



Et comme vous le savez, l'exploitation du gaz au niveau de Saint-Louis constitue une nouvelle donne dans l’économie et dans l’écosystème de la zone Nord. Donc, il est tout à fait normal que le niveau territorial puisse se préparer par rapport à ce changement majeur qui va booster le développement territorial.



Saint-Louis doit aussi se préparer à la transition économique pour que l’exploitation du gaz puisse constituer un levier de développement économique. D’où tout le sens de ce forum de Saint-Louis sur la gouvernance territoriale et transition économique en perspective de l’exploitation du gaz », renseigne le gouverneur de Saint-Louis Alioune Badara Samb. Par ailleurs, l’administrateur de souligner que tous les services compétents de l’État ainsi que le secteur privé national prendront part à ce rendez-vous économique…