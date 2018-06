Exploitation des ressources gazières : Les parlementaires sensibilisés sur la gestion environnementale des ressources gazières

Dans le cadre du renforcement de capacité et de gestion des ressources pétrolières et gazières offshore en Afrique de l'Ouest, s'est ouvert ce matin, un atelier de sensibilisation des parlementaires sur la gestion environnementale des activités pétrolières et gazières offshore.

Son objectif est de conférer aux différents intervenants de ce secteur, les outils nécessaires pour prendre part de façon efficace à l'encadrement des activités.

Il s'agit d'informer les parlementaires sur le cadre institutionnel et juridique national, régional et international de la gestion de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal...