Exploitation des ressources extractives : Défis de la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal sous le sceau de CAJUST

Marième Soda Mbacké, présidente exécutif des citoyens actifs pour la justice (CAJUST), a ouvert le panel en compagnie de plusieurs autorités et organismes qui marque le lancement de la campagne article 25 de la Constitution par la plateforme.



Elle souligne que « les recettes destinées aux collectivités locales dans le cadre de l’exploitation des ressources minières, ne sont toujours pas transmises aux collectivités territoriales. Nous allons demander à l’État et aux compagnies minières que les ressources soient effectives et distribuées. Nous ferons des tournées dans les régions minières pour sensibiliser les communautés impactées par cette exploitation », a-t-elle expliqué.



Et Mme Mbacké d'ajouter « qu'un plaidoyer sera fait pour sensibiliser les élus au parlement afin qu’il puissent porter ce combat. Les régions à viser c'est Thiès et plus précisément Darou Khoudoss où il sera question d’animer un forum et le 26 octobre, l’équipe sera à Matam pour une tournée et le 29 à Kédougou » .