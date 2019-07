Exploitation des forêts : Des réunions de sécurité chaque mois dans les régions concernées

L’exploitation des forêts et la coupe de bois abusive restent les fléaux qui gangrènent les forêts au Sénégal. L’association des exploitants forestiers a rencontré le ministre de l’environnement Abdou Karim Sall, pour lui exprimer encore une fois de plus leur soutien. Le ministre a indiqué que dorénavant des réunions de sécurité seront tenues chaque mois dans les régions concernées par ce phénomène. Il a indexé du doigt des populations complices et invité au combat sur le terrain par « tous les acteurs ». Le ministre a promis enfin un renforcement des effectifs...