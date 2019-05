Exploitation de Pétrole du bloc de Sangomar : Le Président Macky Sall a reçu une délégation de Cairn Energy,

Le chef de l'Etat Macky Sall a reçu une délégation conduite par M. Simon Thomson, Directeur exécutif CAIRN Énergie qui a présenté l'avancement du projet d'exploitation du pétrole du bloc Sangomar. La production du gisement de pétrole SNE se trouve aux larges de la région de Fatick et doit démarrer en 2022.

Des découvertes importantes de pétrole ont été faites depuis 2014 dans les blocs Sangomar Offshore et Sangomar offshore profond.

Le champ SNE de Sangomar disposerait d'un potentiel de production estimé à plus de 2,7 milliards de barils.

Le groupe écossais Cairn Energy est le premier actionnaire avec 40% des parts.