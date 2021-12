Exploitation commerciale du Train express régional : Ce qu'il savoir sur les caractéristiques et la grille tarifaire.

Le président de la République va procéder demain à 17h, au lancement de l'exploitation commerciale du Train express régional à Diamniadio. Après cette étape de mise en service, les usagers pourront dans un premier temps utiliser l'appareil gratuitement pendant les 15 premiers jours après des formalités préalables. Quelles sont les caractéristiques de l'appareil prêt à être utilisé par les sénégalais?



Le Train express régional fonctionne en bi-mode : électrique et thermique, est doté d’une vitesse de 160km/h, circule sur deux voies standards et une voie métrique de 36 km pour chacune, soit 108 km. Quatorze gares seront desservies sur son itinéraire.



Quittant la gare de Dakar-Ville, le Train express régional fera 45 minutes avant d'atteindre Diamniadio. L'objectif est, à terme, de prolonger l’itinéraire jusqu’aux villes de Mbour et de Thiès. Une convention signée avec le Petit train bleu permettra aux voyageurs, à partir de Diamniadio, de se rendre à Thiès par voie ferroviaire.



Pour la deuxième phase du TER, soit 19 km de voies supplémentaires, Diamniadio sera reliée à l’aéroport AIBD en fin 2023.



Les tarifs sont fixés comme suit:

- Dakar-Thiaroye : 500 F

- Dakar-Rufisque : 1 000 F

- Dakar-Diamniadio : 1 500 F

- Première classe : 2 500 F



Chaque train possède 4 wagons ayant une capacité maximale de 565 passagers avec deux niveaux de confort. Un train s’ébranle toutes les 20 minutes jusqu’à 22h ainsi que le dimanche.



À bord, les voyageurs de première classe auront droit à toutes les commodités : Wifi, tablettes de pose d’ordinateur, liseuses et prises de 220 volts. La climatisation à bord pour tous les passagers.