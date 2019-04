Exploitation autoroute à péage : le Co-coordinateur du Collectif Citoyen des Usagers auditionné par l’OFNAC

L’ancien député Cheikhou Oumar Sy et Co-coordinateur, Collectif Citoyen des Usagers A Péage (CCUAP) a été auditionné par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) dans le cadre de la plainte pour diligenter une enquête afin d'éclairer les contribuables sénégalais quant à l'exploitation de l'autoroute par la société Eiffage-Senac et la publication dudit contrat de concession. L’intéressé qui a publié l’information a indiqué avoir fait face pendant plus de deux heures par les officiers de l'OFNAC « qui ont fait montre d'un niveau de professionnalisme irréprochable ». Selon Cheikhou Oumar Sy toujours, le combat mené par le Collectif continue de faire son bonhomme de chemin et « j'ai espoir quant à son impact sur les futurs projets autoroutiers afin les dirigeants puissent tirer les leçons d'une telle injustice économique » a-t-il conclu.