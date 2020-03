Expansion de son réseau africain : Air Sénégal ouvre Dakar-Accra-Lagos.

Le vol inaugural a eu lieu ce lundi 16 mars avec un Airbus A319 configuré bi-classe avec 108 sièges en classe économique et 12 sièges en classe affaire. Désormais la rotation entre la capitale sénégalaise, celle du Ghana et la capitale économique du Nigeria se fera quatre fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi et dimanche).



Pour le début de cette exploitation, le vol HC 315 a décollé de l’aéroport Dakar Blaise Diagne à 2h 26 minutes avec comme escale Accra où il atterrit à 5h 10 minutes. La pause à l’aéroport international de Kotoko du Ghana va durer 40 minutes. Et c’est le même temps qu’il a fallu pour atterrir à l’aéroport international Murtala-Muhammed de Lagos.



Une cérémonie pour célébrer l’ouverture de cette ligne dans un salon VIP de l’aérogare est organisée le temps d’embarquer des passagers pour faire le même trajet en retour. On retiendra des discours, les remerciements de monsieur Djiby Diallo de la Direction Commerciale et Marketing d’Air Sénégal, responsable de l’ouverture des lignes et du développement des ventes à l’endroit des autorités nigérianes pour cette autorisation donnée à la compagnie nationale pour desservir Lagos. A l’aéroport Murtala-Muhammed de Lagos, le gestionnaire promet d’apporter la logistique nécessaire pour permettre à Air Sénégal de mener à bien ses opérations.



Monsieur Sidy Gabar Fall, le premier secrétaire de l’Ambassade du Sénégal au Nigéria a salué « l’ouverture de cette ligne qui va renforcer davantage les relations économiques et l’intégration entre le Sénégal et le Nigéria ».



Prochaine étape sur le réseau africain du transporteur national c’est le démarrage de la ligne Dakar-Niamey-Abuja. En priant pour que le Coronavirus ne vienne pas perturber les plans. D’ailleurs c’est à cause de cette pandémie que le directeur général de la compagnie et d’autres responsables n’ont pas fait le déplacement. Ils sont restés à Dakar pour suivre l’évolution de la maladie et les impacts sur le trafic d’Air Sénégal.





Dakar-Accra-Lagos, un voyage de nuit qui vous offre une escale au Ghana au moment où Accra semble être une ville lumière. Il vous amène à Lagos au moment où l’aérogare et la piste sont dégagées. A chaque embarquement ou à chaque escale, le passager est bercé par une musique de Baba Maal, l’ambassadeur de la compagnie nationale.