Exit la brouille entre le Maroc et la Mauritanie : Abdel Aziz nomme un ambassadeur à Rabat, cinq ans après

C’est le dégel sur l’axe Rabat-Nouakchott. Mohammed Lemine Ould Abeye, 54 ans, ancien ministre mauritanien de l’Hydraulique et de l’Assainissement (2008-2013) et ex-ambassadeur de Mauritanie à Dakar, en 2014, puis à Niamey, depuis 2015, est nommé depuis mercredi dernier ambassadeur à Rabat. Le poste est vacant depuis 2012, et pour cause : à l’époque, tandis que Mohamed Ould Abdel Aziz reprochait au Maroc d’héberger ses opposants, Rabat ne voyait pas d’un bon œil son rapprochement avec Alger sur le dossier du Front Polisario au Sahara occidental.