Exit Yawuz Selim : la Fondation « Maarif » promet de recruter le maximum d’enseignants

La Fondation « Maarif » a ouvert trois écoles en deux semaines de présence au Sénégal a annoncé, son conseiller éducatif Murat Seras. Il tenait son premier point de presse depuis la fermeture des écoles «Yawuz Selim » par l’État du Sénégal.

M. Seras qui considère cette ouverture comme un soulagement pour les parents, n’a pas oublié les enseignants « qui sont laissés en rade depuis 2 mois et surtout sans rémunération ». Il a promis une amélioration de leurs salaires et surtout au fur et à mesure de l’élargissement de leur réseau, de recruter le maximum d’enseignants sénégalais.