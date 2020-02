Existence de réseaux de recrutements internes et de détournements des militants de l'Apr : Le MEER interpelle le Président Macky Sall...

Au sein de l'Apr, il existerait des réseaux de recrutements internes de militants avec comme ambition de détourner certains d'entre eux à des fins politiciennes et au profit de particuliers. C'est le Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains qui en fait la révélation.



« Depuis quelques temps, des forces tapies dans l’ombre tentent d’installer des cellules dans l’Alliance Pour la République. Ces forces identifiées pour l’essentiel, sont pourtant dépositaires de la confiance sans cesse renouvelée du Président de l’Alliance Pour la République. Ces détenteurs d’agendas personnels ont choisi de créer des partis au sein de notre parti. Le projet est fort sordide et l’évidence parle d’elle-même. Nous sommes nombreux aujourd’hui, à tous les niveaux de militantisme, à être approchés, harcelés voire contraints à souscrire à ces dynamiques dévastatrices ».



Abdoulaye Diagne de mettre en garde « ces porteurs d’ambitions inavouées, personnelles et en totale contradiction avec les principes fédérateurs du parti de savoir raison garder ».



« Nous n’obéissons qu’au Président Macky Sall et n’empruntons que la direction qu’il nous indique de prendre. Nous ne reconnaissons aucun leader politique autre que le Président Macky Sall. Nous ne donnerons suite à aucune idée, projet ou invite n’allant pas dans le sens de la consolidation du bilan du septennat du Président Macky Sall largement plébiscité à la dernière présidentielle de février 2019 ».



Les élèves et Etudiants Républicains de signer que leur attitude sera ferme et sans ménagement face à tous les projets personnels. Ils interpelleront le patron de l'Apr pour que « ces attitudes de sabotage qui tendent à saper l’unité et la cohésion dans nos rangs soient estompés ».



Un appel sera aussi lancé à l'endroit de toute la jeunesse du parti l'invitant à rester vigilante et à dénoncer systématiquement et avec véhémence tout agissement constaté de quelque responsable qu’il soit.