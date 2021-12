Exercice des libertés individuelles : Sur 3.346 déclarations de manifestations publiques, seules 114 ont été interdites

La démocratie sénégalaise est au beau fixe si l'on se fie au secrétaire général du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, Alioune Aïdara Niang. Pour cause, l’exercice des libertés individuelles est bien respecté dans le pays au courant de l'année 2021, selon toujours l'administrateur civil.

« Sur le chapitre de l'exercice des libertés publiques, l'analyse des statistiques depuis le début de l'année fait ressortir 3.346 déclarations de manifestation publique et réunions publiques enregistrées. 118 déclarées irrecevables, 3.228 déclarées recevables, 3.114 manifestations tenues et 114 interdites, soit un taux de 3% seulement », a renseigné Alioune Aïdara Niang.

Par ailleurs, l'ancien gouverneur de la région de Saint-Louis de rappeler que l'image du Sénégal a toujours été sauvegardée, à l'image de la démocratie africaine, au sortir de chaque joute électorale. « Au chapitre du rayonnement de la démocratie, l'image des vitrines de la démocratie en Afrique, reconnu à juste titre à notre pays, l'image de notre pays été sauvegardée et renforcée au sortir de chaque joute électorale », a laissé entendre le secrétaire général du ministère de l'intérieur à l'occasion de la cérémonie traditionnelle d'arbre de Noël...