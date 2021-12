Exercice de tir en mer au large de Dakar : la marine nationale en exercice contre le terrorisme maritime au large de la zone Alpha

La Marine nationale a conduit dans la période du 15 au 19 décembre 2021, un exercice de groupe dénommé « TAGAAT 121 » au large de Dakar. Cet exercice auquel participent les Eléments français au Sénégal comporte une phase de débarquement à Ngazobil, une action à terre avec l'Armée de l'Air et une séance de tir en formations.



La Marine nationale a décidé d'embarquer des journalistes hier samedi 18 décembre 2021 pour leur faire vivre en direct l'exercice. Un aller-retour à bord d'un navire de la Marine nationale. Zone Alpha est le théâtre, pour faire face aux différents cas de menace qui peuvent être dû à l’exploitation des ressources naturelles du pays comme le pétrole et le gaz. Un nombre de cinq bateaux de guerre lourdement armés et un hélico avec leurs éléments et matériel au complet ont été mobilisés pour les besoins de la cause.Tous les exercices proposés ont eu un point commun : la simulation de la présence d’un groupe terroriste qui tente de déstabiliser le pays en passant par les îles…