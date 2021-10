Exercice Grand African Nemo : La Royal Navy envoie son patrouilleur HMS Trent pour une mission de soutien aux alliés en Afrique de l'Ouest.

« Le patrouilleur HMS Trent de la Royal Navy met le cap sur les eaux du golfe de Guinée pour des patrouilles de sécurité et une mission de soutien aux alliés en Afrique de l'Ouest », lit-on dans un communiqué de l’ambassade du Royaume Uni au Sénégal parcouru à Dakaractu.



La côte Atlantique de l’Afrique de l’Ouest constitue un enjeu mondial sur le plan sécuritaire. Conscient de cet état de fait, le Royaume-Uni pour ne pas se laisser dépasser par les événements, a décidé d’envoyer sur les côtes du Sénégal et au Nigéria, le patrouilleur HMS Trent qui fait partie de l’arsenal naval de la Royal Navy de la marine du Royaume.



Selon le communiqué, le navire participera à des exercices d'entraînement multinationaux dirigés par la France qui réuniront des partenaires internationaux dans la région, connus sous le nom d'exercice Grand African Nemo.



Il soutiendra les marines partenaires en les aidant à développer des compétences maritimes clés et à élaborer des plans pour de futures opérations dans la région.



Toutefois, a précisé le texte, ce déploiement a un autre objectif : lancer un signal clair de l'engagement du Royaume-Uni à s'impliquer de manière plus persistante dans la région, par laquelle transitent chaque année plus de 6 milliards de livres sterling de commerce britannique.



En plus de dispenser des formations aux nations partenaires, le 42 Commando est expert dans les opérations d'arraisonnement qui permettent de lutter contre les activités illégales telles que la piraterie, le trafic de drogue et le terrorisme. Il participera également à la conférence G7+ des Amis du Golfe de Guinée (FoGG) à Dakar, que le Royaume-Uni copréside avec le Sénégal, pays hôte.



Cependant, cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de présence avancée de la Royal Navy, qui vise à placer des navires de patrouille dans des positions à travers le monde, prêts à réagir aux événements mondiaux.