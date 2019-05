Exercice 2018 : La Fédération sénégalaise de football dispose d’un solde de trésorerie de près de 3 milliards

Si on s’en tient à la trésorerie de la Fédération sénégalaise de football (FSF), l’exercice 2018 a enregistré 7 704 055 177 Fcfa de produits. Soit 3,3 fois plus que pour l’exercice 2017 qui avait enregistré 2 287 480 507 Fcfa. Dans le tableau qu’il à présenté à l’assemblée, la FSF a rappelé que la FIFA a apporté un appui de 5,7 milliards fcfA soit 76% du total des produits. La CAF aussi a appuyé le Sénégal à hauteur de 875 millions Fcfa dont près de 598 millions Fcfa reçus en 2018 soit 8% des produits. Les 277 millions ont été reçus en 2017.



Toutefois, l’équipementier, Puma, par ailleurs sponsor officiel des Lions, a versé un montant de 262 millions Fcfa soit 3,5% des produits. Les contrats de sponsoring et autre marketing ont rapporté à hauteur de 718 millions Fcfa. Le plus gros contributeur est le sponsor leader «Orange» qui a apporté 73% de cette somme. La Lonase suit pour 16% et la société pétrolière Elton, le Port Autonome, la Société d’eau Kirène et l’Assemblée nationale pour le reste.



Les revenus des matches de l’équipe nationale au Sénégal et les recettes d’organisation des rencontres de la Coupe du Sénégal sont estimés à 42 millions. En prélude de la Coupe du monde 2018, la Croatie avait sollicité le Sénégal pour un match amical joué le 8 juin à Osijek. La FSF a, ainsi récolté un montant de 26 millions Fcfa de la part de son homologue croate.



Le comité exécutif n’a pas occulté la location du Centre de développement technique Jules françois Bocandé de Toubab Dialaw qui est estimé à 13 millions Fcfa, sans oublier les droits d’engagement des clubs (21,7 millions Fcfa ainsi que les produits liés aux ventes de licences numériques qui s’élèvent à 8 millions Fcfa. Les amendes infligées à certains clubs sont de l’ordre de 800 000 Fcfa.



4,8 milliards FCFA de dépenses



Cependant, comme dans toutes les organisations, des dépenses ont été faites. Celles-ci s’élèvent à hauteur de 4 850 418 765 Fcfa. Pour l’exercice 2017, la FSF a rappelé que les dépenses de fonctionnement étaient de l’ordre de près de 1,7 milliard Fcfa. Cette hausse peut s'expliquer par la participation du Sénégal à la Coupe du monde. Justement pour ces joutes, la FSF dit avoir dépensé 1,5 milliard FSF pour les primes de qualification soit 31% des dépenses. Les frais d’hôtel sont chiffrés à un peu plus de 903 millions Fcfa soit 19% des dépenses.



Les dépenses de participation aux compétitions internationales des équipes nationales sont arrêtées à 525 millions Fcfa soit 11% des dépenses. Les subventions accordées aux Ligues régionales, à la Ligue professionnelle et aux clubs professionnels et amateurs sont de l’ordre de 765 millions Fcfa, soit 16% des dépenses.



Solde positif de 2,7 milliards de Fcfa



Les trophées et autres récompenses accordées aux différents clubs dans les compétitions organisées par la FSF et des équipes nationales U17, U20 et U23 ont mangé pratiquement 221 millions Fcfa sans oublier les salaires payés pour un montant de près de 132 millions Fcfa. Les honoraires des arbitres ne sont pas en reste. Ils s’élèvent à 164 millions Fcfa.



Grosso modo, il ressort des comptes 2018, un résultat positif net de 2 753 160 243 Fcfa. Soit une nette hausse par rapport à l’exercice 2017 qui avait enregistré un profit de 467 millions Fcfa. Cette avancée s’explique, selon les fédéraux, par les bons résultats des équipes nationales (toutes catégories confondues) et, particulièrement, à la qualification et à la participation du Sénégal à la Coupe du monde Russie 2018.