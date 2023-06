Exercer votre liberté d’expression et laisser les autres exercer leur liberté de non expression : surtout en ce moment précis où la parole n’est plus neutre mais dénaturée. ( par El Hadji Mouhamadou Fadilou Diallo BA )

Non au Diktat de ‘’ou tu es avec moi ou tu es contre moi’’. On n’a aussi le droit d’être ni avec toi ni avec lui, mais seulement, avec le Sénégal !



Ces temps-ci, il ne se passe pas une journée sans que les guides religieux, les hommes publics, les intellectuels avertis ne soient interpellés et appelés à parler de la situation socio-politique que vit le pays. Les organes de presse et les journalistes les interpellent, avec insistance, pour recueillir leur point de vue sur l’actualité brûlante.



Au travers de coups de fil intempestifs, de messages répétitifs. Les amis et leurs connaissances les appellent, avec un naturel évident, pour savoir ce qu’ils pensent de la situation inquiétante du pays, au travers des genres de réflexion comme : « Qu’est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans le pays ? », « On ne vous a pas encore entendu vous prononcer sur les évènements du pays ».



Si vous ne faites pas partie des auteurs de ces paroles, vous n’avez pas manqué d’entendre ces remarques proférées à l’endroit des guides religieux, des hommes publics et des intellectuels avertis. Ces invites vont même jusqu’à prendre des airs de reproches lorsque la parole de ces guides religieux, hommes publics intellectuels avertis, n’est plus, aimablement, sollicitée mais, fortement, exigée en ces termes : « Avec la situation que traverse le pays, vous (guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis) vous ne pouvez pas garder le silence, vous devez parler, et, à haute voix ».



Par rapport à ces invites à la prise de parole, nous avons envie de demander à tous ces quêteurs de la parole de ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis, que valait, il n’y a pas si longtemps que cela pour eux, cette parole aujourd’hui convoitée ? Qui se souciait de la parole de ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis ? Qui se préoccupait de la parole de ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis ? Qui s’intéressait à la parole de ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis ? Pas grand monde, pour ne pas dire personne.





En tout cas la parole, de ceux-là qu’on considérait comme des ‘’à côtés’’ de la société, qui ne disait rien à ceux qui se considèrent comme des ‘’dedans la société’’ est maintenant courue, adulée, prisée et priée. Le désintérêt à l’égard de la parole de ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis s’est, brusquement, transformé en intérêt pour le peuple. La configuration est devenue très différente et la pyramide est totalement inversée ; subitement. Jusque-là, ces guides religieux, ces hommes publics et ces intellectuels avertis se tournaient vers la presse, mais la presse se détournait d’eux ; jusque-là, ces guides religieux, ces hommes publics et ces intellectuels avertis frappaient aux portes des médias, mais les médias leur fermaient la porte ; jusque-là ces guides religieux, ces hommes publics et ces intellectuels avertis voulaient des plages de parole de la part des journalistes, mais les journalistes leur accordaient, à peine, des piscines de parole.



Au fait, jusque-là la parole de ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis, n’était pas voulue mais non-voulue ; Jusque-là, les sujets que développaient ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis, n’amenaient pas d’audience mais ramenaient plutôt l’audience ; jusque-là, l’expertise de ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis ne mobilisait pas l’audimat, mais démobilisait plutôt l’audimat.



Jusque-là, ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis parlaient de sujets trop sensés et pas suffisamment sensationnels pour le peuple abordés dans les émissions Kakatar, Guiss-Guiss, Confrontation, Confidences, Teuss, Xalass et j’en passe.



Mais autre temps, autre mœurs.



Le sensationnel ne prospère que là où prospère l’insensé. Alors, quand les soucis prennent place dans une société, l’insouciance y disparaît. Or, il se trouve que la République du Sénégal d’aujourd’hui est au bord du précipice à cause de la chose politique. On oublie, dès lors, les amuseurs publics tels Doucouré, Niankou, Pawlish, Ouzin Keïta, Mame Ndiaye Savon, pour ne citer que ceux-là, qu’on nous sert à longueur de télé, de radios, de réseaux sociaux et qui nous divertissent. Et on se rappelle, enfin, des a-viseurs publics qu’on nous desservait.



Ceux-là qui nous rappellent nos bêtises humaines et qui nous appellent à nos responsabilités civiques envers le pays. Mieux vaut tard que jamais ! Sauf que, face à l’urgence pour restaurer l’ordre, la stabilité, la paix dans ce pays en désordre, en instabilité, en chaos, on veut que ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis, qu’on a toujours mis en mode silence, se réactivent, tout de suite et en un clic, et se mettent en mode parole.



Ils ignorent que pour que ces guides religieux, ces hommes publics et ces intellectuels avertis reprennent la parole, il faut d’abord que les astres de la bonne communication soient parfaitement alignés dans les sens suivants : que le moment de parler vienne, que le besoin de parler survienne, que le sujet pour parler convienne, que les raisons pour parler adviennent. Alors, dans cette circonstance où toutes les conditions pour parler sont réunies, ils parleront.



Autrement, ils ne parleront pas. Quel que soient par ailleurs, les formes de pressions qui seront exercés sur eux. Qu’elles soient d’ordre moral, intellectuel, populiste, politique, physique, psychologique…. Comme celles qu’ils subissent présentement. Des paroles des guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis censurées aux paroles des guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis priées/prisées De plus en plus les guides religieux, les hommes publics, les intellectuels avertis, sont sommés de prendre la parole pour parler de la situation actuelle du pays.



Pour les y contraindre, il leur est opposé leur droit à la liberté d’expression et leur devoir pour l’intérêt général. A défaut d’user de ces droit et devoir, ils sont (mal)traités de tous les noms d’oiseaux et taxés de poltrons, de partisans, pestiférés, de vautours, de vendus, de vauriens…. Pourtant cette invite, qui se veut citoyenne et au nom du peuple, trahit les pseudo-intentions nobles qu’invoque leurs auteurs pour se justifier. A y regarder de près, ces appels sont davantage privés et plutôt partisans. Ce qui les rend, au final, faussement justifiés et illégitimes.



Chaque camp qui plaide pour la prise de parole des guides religieux aujourd’hui élevés, des hommes publics aujourd’hui plébiscités et des intellectuels avertis aujourd’hui reconnus, attendent de la part de ces derniers, une parole colorée de parti pris, plutôt partial, parcellaire et à son profit. Pour en voir une idée précise, je vous invite à découvrir des discours, à charge, tenus par des protagonistes de chacun de ces différents camps, à l’endroit de ces honnêtes citoyens pour les pousser à parler (pour eux).



Sans le dire, ouvertement, mais en le suggérant, fortement, on peut lire clairement derrière ces morceaux de propos choisis des invites lancées aux guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis à parler, pour le compte spécifique de l’un et de l’autre des différents camps. « Vous êtes tous coupables. Vous l’avez laissé faire, vous l’avez regardé faire…», dit un partisan de l’un des camps « Pour sauvegarder la République, il est impératif de pourchasser et ‘’d’éliminer’’, les auteurs et complices de ces actes criminels commis lors des attent*ts…», rétorque un partisan de l’autre des camps Mais en imposant à ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis d’exercer, vaille que vaille, leur liberté d’expression, parfois même malgré eux, ne leur prive-t-on pas de leur liberté de non expression qui est, aussi, consacrée, et, au même titre que l’est leur liberté d’expression.



D’ailleurs, leur dénier leur liberté de non expression dé-consacre, de facto, leur liberté d’expression qui n’a, de valeur juridique, d’intérêt éthique, de sens logique, que si leur liberté d’expression leur est reconnue. Car si la personne ne peut pas faire prévaloir sa liberté de non expression, sa liberté d’expression devient, en ce moment, une véritable dictature qui est exercée contre sa propre personne. ‘’Vous allez parler par la force’’ est contraire à la parole libre de la liberté d’expression. Elle correspond d’ailleurs, davantage, à une parole imposée à la liberté de non expression.



Toute chose étant égale par ailleurs. Alors, au nom de la liberté de non expression, reconnaissez à ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis leur liberté de dire à travers leur silence : Nous, guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis, nous plaidons notre liberté de non expression Pourtant malgré leur droit à la liberté de non expression, par ces temps qui courent, il ne se passe pas un instant où il n’est rappelé à ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis qu’il n y a, pour eux que deux options, pour figurer ou défigurer dans l’histoire du Sénégal qui est en train de s’écrire : soit parler pour se distinguer ou se faire distinguer dans un camp ou dans un autre, d’une part, ou se taire et s’effacer ou être effacé de l’histoire actuelle du Sénégal, d’autre part.



Les ‘’dictateurs de la parole forcée’’ ignorent que, par principe, ces démocrates de la parole libre et libérée ne parlent jamais lorsqu’ils sont soumis aux pesanteurs de : A-POUR-SANS-AVEC-SOUS. Autrement dit, ils ne parlent pas à chaud, ils ne parlent pas à froid, ils ne parlent pas à tort, ils ne parlent pas à tous… Ils ne parlent pas pour exister, ils ne parlent pas pour le plaisir, ils ne parlent pas pour le buzz, ils ne parlent pour parler… Ils ne parlent pas sans connaître, ils ne parlent pas sans maîtrise, ils ne parlent pas sans preuves, ils ne parlent pas sans certitude… Ils ne parlent pas avec les violents, ils ne parlent avec les arrogants, ils ne parlent pas avec les insolents, ils ne parlent pas avec les suffisants… Ils ne pas parlent pas sous la pulsion, ils ne parlent pas sous la contrainte, ils ne parlent pas sous influence, ils ne parlent pas sous la dictature…. Au fait, ces démocrates de la parole libre et libérée parlent, certes, mais ils ne pas n’importe quand, ils ne parlent pas n’importe où, ils ne parlent pas n’importe quoi, ils ne parlent n’importe comment, ils ne parlent pas à/de/pour/avec n’importe qui.... Ils ne parlent que, si et seulement si, c’est une parole pure, sûre, mûre.



Pour ce faire, il faut que le contexte soit favorable à la bonne communication et que les astres soient bien alignés afin que les destinataires de la bonne parole parviennent à la comprendre et en tirer profit. D’autant que la vocation de cette bonne parole est construction, reconstruction, unification, réunification, assemblage, réparation. Aussi, leur parole va naturellement entreprendre sa vocation de re-création de la République du Sénégal à partir de ses ruines politiques. La parole de ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis a ces vertus-là.



Pour en avoir la preuve, il suffit de retourner à leur source. Au fait, la parole de ces guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis est, respectivement, insufflée, construite, recherchée. Autrement dit, ces paroles sont é-dictées aux guides religieux, aux hommes publics et aux intellectuels avertis, par des voix qui sont, respectivement, mystique, didactique et scientifique. C’est, certainement, sur cette base que s’explique le fait que cette parole dépréciée, hier, soit appréciée, aujourd’hui.



Trajectoire d’une parole dépréciée à une parole appréciée En effet, il est (re)connu, qu’en temps normal, le sénégalais normal n’aime pas beaucoup entendre les guides religieux, hommes publics et intellectuels avertis et, encore moins, leurs paroles jugées sensées et qualifiées d’encensées. D’ailleurs dans ce pays, les paroles mystiques, didactiques et scientifiques sont confinées dans des espace-temps circonscrits. Pour les guides religieux et leur parole mystique, les mois de ramadan et de carême constituent leurs espaces dédiées et les prières de vendredi, les Gamous, Magals et les messes de dimanche, de communion, de confirmation… sont leur temps dédié. Pour les hommes publics et leur parole éducative, les mariages, les baptêmes, les funérailles sont les espaces dédiés et les instants de sceller l’union, de donner le nom à l’enfant et de la levée du corps du défunt sont leur temps dédié.



Pour les intellectuels avertis et leur parole savante, les amphithéâtres, les salles de cours, les lieux de conférence sont les espaces dédiés et les heures de cours, de formation, de renforcement de capacités sont leur temps dédié. Et personne ne s’en plaint vraiment. Au contraire le sénégalais, que la parole religieuse, didactique et scientifique, dérange se réjouit du confinement de cette voix publique dans des voies privées. Alors qu’elle relève du juste, qu’elle révèle le juste et qu’elle renvoie au juste, il est reproché à cette parole et, surtout, à ses porte-voix d’être, trop sérieux, trop durs, trop vrais, trop directs au goût du public adepte de légèreté, de trivialité, de médiocrité, de vulgarité. Il leur est reproché de plomber l’atmosphère au lieu de la détendre.



Mais voilà que subitement, en temps de crise, ce public se retrouve à aimer, à aduler, et même à revendiquer cette parole qui était hier détestée, bannie, et même rejetée. Le mutisme des guides religieux, des hommes publics et des intellectuels avertis, va même jusqu’à leur être reproché. On va jusqu’à les condamner pour leur silence et les accuser de coupables, de complices et de non-assistance à peuple en danger.



D’ailleurs, chaque fois que le discours des guides religieux, des hommes publics, des intellectuels avertis, est sollicitée, de cette manière forte par le peuple, c’est parce que le peuple s’est mis en danger par ses propres turpitudes et souhaite se faire tirer d’affaire. C’est seulement en ce moment-là qu’ils reconnaissent que la parole des guide religieux, des hommes publics, des intellectuels avertis est une parole aux vertus insondables. Encore une fois, ce qui fait le pouvoir de la parole des guides religieux, des hommes publics, des intellectuels avertis provient, respectivement, de leurs origines, mystique, mythique et scientifique.



De ce fait, elle ne saurait alors être une parole programme programmé par des programmeurs de la parole. Mais, pour autant, la parole de ces guides religieux, hommes publics, intellectuels avertis ne saurait se réduire à une parole programme programmé par des programmeurs de la parole ? La parole des guides religieux est une parole divine, ou d’inspiration divine, comme nous en apporte la preuve Agrippa d’Aubigné qui, dans les Tragiques. Aussi, il supplie Dieu de la lui transmettre, dans sa toute volonté et dans sa toute souveraineté, en ces termes : « Mets au lieu de ma langue une langue de flamme Que je ne sois qu’organe à la céleste voix Que l’oreille et le cœur anime des François » Tous les espoirs et les vœux du poète religieux sont alors, désormais et logiquement, formulés dans l’intention de recouvrer miraculeusement la portée du verbe premier et singulier de Dieu qui crée et surtout qui harmonise parfaitement.



Comme ce fut le cas au Commencement. « Au commencement était le verbe et il était auprès Dieu, Et le verbe était Dieu. Il était au commencement auprès Dieu, Tout par lui a été fait, et, sans lui, rien n’a été fait de ce qui a été fait ». Mais il s’agit simplement d’une quête mystique, d’une prière formulée, peut être exaucée ou pas par Dieu. « Mon cœur meschant, ma voix sans voix O Dieu, tu l’eslève au contraire » Et quand bien même cette quête mystique, cette prière pour la parole divine devrait être exaucée, le guide religieux ne saurait savoir le quand, le où tout comme le comment cette parole lui adviendra. De ce point de vue, la parole mystique obtenue de Dieu, le guide religieux ne sait, à priori, quand elle se manifestera à lui, où elle se manifestera à lui, comment elle se manifestera à lui.



Dans ce cas et, en toute logique, il ne saurait dire quand il va parler de cette parole, quel que puissent être les pressions auxquelles il est soumis pour l’amener à parler de cette parole. Le temps de la transmission divine n’est pas le temps du désir ou du besoin populaire. L’histoire de la proclamation du Coran (parole de Dieu) qui a été dictée au prophète (psl), à son insu, en est une illustration parfaite. Si les guides religieux n’ont aucune emprise sur leur parole, d’inspiration divine, qu’ils subissent, les hommes publics ont, quant à eux, une certaine emprise sur leur parole didactique qu’ils enseignent. La parole des hommes publics est, donc, une parole didactique.



De ce point de vue, elle doit être pensée, réfléchie, mûrie, avant d’être publicisée à l’intention du grand public. Et cela au moment, opportun, choisi par le locuteur et non imposé par le public, qui réagit sous la vague de leur intérêt individuel et immédiat. Aussi, la parole des hommes publics est publique, destinée au public et prône l’intérêt public. De même la parole de l’homme public est circonscrite dans le temps et obéit à une temporalité définie par l’homme public lui-même, suivant le bon-timing.



De ce fait, elle est non improvisée par le public au gré de ses caprices du moment. Ainsi la parole de l’homme public est une rareté, elle est rare, elle est rarissime, à l’image de celle de Birima Ngoné Latyr Fall, de qui les griots disent : ‘’(Birima qui ne parlait qu’une fois l’an)’’ « Birima ma ca benn baat ba Bou wahee rene, ba laa waxaat dewen » Cette parole unique et publique de l’homme public fait de sa parole une parole très chargée en vertus. D’ailleurs, elle a pour vocation d’apporter au peuple, prospérité, fertilité, convivialité, au niveau de son vivre-ensemble ; En ce sens, elle se rapproche de la parole savante des intellectuels avertis qui apportent aux destinataires, conscience, science, au niveau de leur savoir-être : La parole des intellectuels avertis est une parole scientifique, recueillie à partir d’une source empirique, vérifiable et vérifiée. Pour arriver à l’objectivité qui s’impose à tout intellectuel aspirant, légitimement, à produire des écrits de nature scientifique, la meilleure démarche est d’adopter d’abord, avant de parler, la position d’insider selon les termes de Kae Amo qui déclare, en partant de sa propre expérience, que : « ce processus de va-et-vient lui a permis de comprendre et d’identifier le décalage entre les discours scientifiques et le vécu des acteurs sur le terrain ».



Pour éviter, ainsi, à sa parole tout biais méthodologique, l’intellectuel averti doit accepter, avant de prendre la parole, d’après Maurice Godelier, que : « les Autres sont les maîtres (…) d’être un élève (…) sur le terrain ». Au final et en caricature, la parole d’inspiration divine des guides religieux est donc incontrôlable, la parole didactique des hommes publics, elle, est contrôlée, la parole savante des intellectuels avertis, quant à elle, doit être contrôlée…. Sous ces exigences, consubstantielles à leur statut, ces derniers ne peuvent pas être programmés, sous l’impulsion des autres, à prendre une parole qu’ils ne contrôlent pas, à priori. Ne serait-il pas alors, plus conséquent pour ces autres, de leur laisser du temps pour parler ou, tout au plus, de respecter leur silence. Etant entendu que celui qui ne comprend pas le silence de ces guides religieux, de ces hommes publics et de ces intellectuels avertis, n’arrivera jamais à comprendre leur parole.



El Hadji Mouhamadou Fadilou Diallo BA



Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université d’Aix-Marseille Enseignant-chercheur à l’ESEA ex ENEA Lauréat Prix de la meilleure Recherche en Protection de l’enfant 2019 de France pour sa thèse en sciences de l’Information et de la Communication Lauréat du Prix du citoyen modèle Africain 2021