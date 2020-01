Exécution du Budget Programme 2020 du MAER : Les acteurs agricoles outillés dans l’élaboration et la mise en œuvre.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (Maer) a organisé un séminaire de renforcement de capacités à l’intention des responsables de structures relevant de son département. Ceci, dans le but de leur permettre de disposer des outils nécessaires pour une bonne exécution du Budget Programme 2020. «Nous avons pensé qu’il fallait se retirer, être au moins à l’école du savoir afin d’exécuter le budget programme qui demande une exigence et des performances. Pour ce faire, les acteurs doivent être outillés pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce budget programme», explique Pape Malick Ndao, secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural. Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la réforme du système de gestion des finances publiques entreprise par le gouvernement du Sénégal.