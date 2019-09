Exécution des dépenses sur ressources extérieures : 367, 8 milliards de Fcfa déjà ordonnancés

L’exécution provisoire des dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures montre que sur des prévisions annuelles de tirage (base LFR 2019), évaluées à 640.860.000.000 FCFA, un montant de 367.899.768.848 milliards FCFA a été ordonnancé à la date du 31 aout 2019, soit un taux d’exécution de 57,41%.



Selon nos informations, les tirages sur prêts projets s’élèvent à 287,166 milliards FCFA à la date du 31 août 2019, d’où une marge d’environ 113 milliards FCFA pour les quatre derniers mois de l’année 2019. S’agissant des dons en capital, le taux d’exécution va s’améliorer considérablement d’ici la fin du 3e trimestre 2019 car certaines données d’exécution ne seront disponibles qu’à cette période. Il s’agit notamment des données attendues de l’Usaid, du Japon, de la Koica…



En plus de cette situation relative aux tirages sur prêts projets et dons en capital, un montant de 81.866.602.180 FCFA a fait l’objet de rétrocession à diverses entités publiques et parapubliques dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés sur ressources extérieures. Ces montants rétrocédés sont répartis en prêts projets pour 73.998.456.122 FCFA et en dons en capital pour 7.868.146.058 FCFA.