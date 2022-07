Exclusivité/Dakaractu : le Dg de Air Sénégal, Ibrahima KANE, limogé, Alioune B. FALL prend les commandes.

Nous venons d'apprendre que le directeur général de Air Sénégal a été limogé et est remplacé par El Hadj Alioune Badara Fall. Ce dernier qui est un pilote, n'était pas moins conseiller technique au ministère du tourisme et des transports aériens.



Ibrahima Kane a été limogé pour insuffisance de résultats. Il faut dire qu'il ne se passe pas une semaine, sans que des usagers de Air Sénégal ne se plaignent de la mauvaise qualité du service, des retards de vols et même parfois du mauvais accueil à bord de la compagnie nationale...