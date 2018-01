Exclusivité Dakaractu : La communauté Peulh de la Casamance endeuillée : elle compte neuf victimes sur douze après l’attaque de Niaguis / Il reste une personne non identifiée(Liste complète)

Dakaractu a pu se procurer la liste de douze victimes sur treize suite à l’attaque de Niaguis de ce samedi. Ainsi comme vous allez le constater, comme pour les blessés, il y a parmi les défunts six Diallo, deux Baldé et un Diao. Ils sont vraisemblablement originaires de Kolda. Trois victimes ont des noms à consonance mandingue ou balante. Il reste une personne qui n’a pas été identifiée, en tout cas à notre connaissance.



1. Daouda Diallo ;

2. Abdoulaye Diallo ;

3. Seydou Touré ;

4. Kaoussou Gassama ;

5. Baillo Diallo ;

6. Ibrahima Diallo ;

7. Alpha Diao ;

8. Aliou Diallo ;

9. Ousmane Baldé ;

10. Ismaela Sadio ;

11. Ibrahima Diallo ;

12. Aliou Baldé ;



13. X, âgé d’une cinquantaine d’années non identifié.