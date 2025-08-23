Exclusivité - Affaire mairie de Dakar: Les dessous d’une réunion secrète entre Khalifa Sall et Barthélémy Dias

Ce vendredi, aux environs de 17h30, une réunion de haute importance s’est tenue sous la présidence de Khalifa Sall, président de Taxawu Sénégal. Autour de la table les membres du mouvement Sénégal Bi Nu Bokk, dirigé par son leader Barthélemy Dias, ainsi que plusieurs responsables de Taxawu.







Au cœur des débats le report de l’élection pour le remplacement du Maire de Dakar, prévue initialement ce lundi à 10h. Mais après de longues heures de discussions, « un consensus était trouvé », a t-on appris d’une source au cœur des échanges. En effet, « tous les participants étaient tombés d’accord pour demander au maire par intérim, Ngoné Mbengue, de convoquer en urgence le bureau municipal ce samedi afin d’entériner le report du scrutin. Ils avaient avancé le motif selon lequel, la Cour suprême doit statuer lundi à 09h sur le dossier de Barthélemy Dias, ex-Maire de Dakar déchu de son mandat en décembre dernier.











La volte-face qui surprend le camp de Barth







Quelques heures plus tard, contre toute attente, Khalifa Sall, en complicité avec sa candidate Ngoné Mbengue, aurait décidé de maintenir coûte que coûte l’élection lundi, ignorant le calendrier judiciaire de la cour suprême.







Cette volte-face a provoqué un profond malaise, dans le camp du Mouvement Sénégal Biñu Beug. Dans les rangs de des tenants de la mairie, certains y voient une forme de trahison envers Barthélemy Dias, ancien compagnon socialiste de Khalifa Sall. « Barthélemy Dias avait introduit un recours sans jamais recevoir de soutien officiel de la plateforme Taxawu Sénégal », regrette un des conseillers municipaux favorables à Dias. Une attitude qui l’aurait déjà poussé d’ailleurs, à créer le mouvement Sénégal Bi Nu Bokk, ajoute notre source.







Les conseiller de Benno Bokk Yakkar favorable à l’appel de Barth







Un autre fait notable s’est déroulé : la coalition Benno Bokk Yakaar, deuxième force au conseil municipal, avait accepté le principe du report en attendant le verdict de la Cour suprême.



Alors Pourquoi Khalifa Sall et Ngoné Mbengue tiennent-ils absolument à maintenir cette élection lundi? Va-t-on vers une véritable crise et une guerre ouverte entre le camp Khalifa Sall et celui de Barthélémy Dias?







En tout cas, les prémices d’une bataille sans appel ont été notés depuis que le maire déchu a tenu à faire cavalier seul en quittant Khalifa Sall pour tracer sa voie avec « Sénégal Biñu Beug ».

