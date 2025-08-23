Exclusivité - Affaire mairie de Dakar: Les dessous d’une réunion secrète entre Khalifa Sall et Barthélémy Dias


Exclusivité - Affaire mairie de Dakar: Les dessous d’une réunion secrète entre Khalifa Sall et Barthélémy Dias

Ce vendredi, aux environs de 17h30, une réunion de haute importance s’est tenue sous la présidence de Khalifa Sall, président de Taxawu Sénégal. Autour de la table les membres du mouvement Sénégal Bi Nu Bokk, dirigé par son leader Barthélemy Dias, ainsi que plusieurs responsables de Taxawu.

 

Au cœur des débats le report de l’élection pour le remplacement du Maire de Dakar, prévue initialement ce lundi à 10h. Mais après de longues heures de discussions, « un consensus était trouvé », a t-on appris d’une source au cœur des échanges. En effet, « tous les participants étaient tombés d’accord pour demander au maire par intérim, Ngoné Mbengue, de convoquer en urgence le bureau municipal ce samedi afin d’entériner le report du scrutin. Ils avaient avancé le motif selon lequel, la Cour suprême doit statuer lundi à 09h sur le dossier de Barthélemy Dias, ex-Maire de Dakar déchu de son mandat en décembre dernier.

 

 

La volte-face qui surprend le camp de Barth 

 

Quelques heures plus tard, contre toute attente, Khalifa Sall, en complicité avec sa candidate Ngoné Mbengue, aurait décidé de maintenir coûte que coûte l’élection lundi, ignorant le calendrier judiciaire de la cour suprême. 

 

Cette volte-face a provoqué un profond malaise, dans le camp du Mouvement Sénégal Biñu Beug. Dans les rangs de des tenants de la mairie, certains y voient une forme de trahison envers Barthélemy Dias, ancien compagnon socialiste de Khalifa Sall. « Barthélemy Dias avait introduit un recours sans jamais recevoir de soutien officiel de la plateforme Taxawu Sénégal », regrette un des conseillers municipaux favorables à Dias. Une attitude qui l’aurait déjà poussé d’ailleurs, à créer le mouvement Sénégal Bi Nu Bokk, ajoute notre source. 

 

Les conseiller de Benno Bokk Yakkar favorable à l’appel de Barth 

 

Un autre fait notable s’est déroulé : la coalition Benno Bokk Yakaar, deuxième force au conseil municipal, avait accepté le principe du report en attendant le verdict de la Cour suprême.

Alors Pourquoi Khalifa Sall et Ngoné Mbengue tiennent-ils absolument à maintenir cette élection lundi? Va-t-on vers une véritable crise et une guerre ouverte entre le camp Khalifa Sall et celui de Barthélémy Dias? 

 

En tout cas, les prémices d’une bataille sans appel ont été notés depuis que le maire déchu a tenu à faire cavalier seul en quittant Khalifa Sall pour tracer sa voie avec « Sénégal Biñu Beug ». 

Autres articles
Samedi 23 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[🛑DIRECT ] Point de presse gamou tivaouane 2025

[🛑DIRECT ] Point de presse gamou tivaouane 2025 - 23/08/2025

KEUR WALLU À TOUBA – Le Khalife Général des Mourides envoie à Touba-Ca-Kanam 20 millions FCFA

KEUR WALLU À TOUBA – Le Khalife Général des Mourides envoie à Touba-Ca-Kanam 20 millions FCFA - 23/08/2025

Affaire François Mancabou : un quatrième policier passe devant le juge

Affaire François Mancabou : un quatrième policier passe devant le juge - 23/08/2025

Affaire «Kocc Barma» : le parquet sort l’artillerie lourde, trois nouvelles enquêtes déclenchées

Affaire «Kocc Barma» : le parquet sort l’artillerie lourde, trois nouvelles enquêtes déclenchées - 23/08/2025

Requête de Barthélemy Dias : La Cour suprême convoque une audience ce 25 août

Requête de Barthélemy Dias : La Cour suprême convoque une audience ce 25 août - 22/08/2025

Prix d’Excellence de Leadership Local (PELL) : Le journaliste Abdou Karim Ndiaye de Dakaractu nominé

Prix d’Excellence de Leadership Local (PELL) : Le journaliste Abdou Karim Ndiaye de Dakaractu nominé - 22/08/2025

Inondations à Gandiaye -176 mm de pluies : plusieurs quartiers sous les eaux

Inondations à Gandiaye -176 mm de pluies : plusieurs quartiers sous les eaux - 22/08/2025

Insécurité, insalubrité et inondations : En détresse, les habitants des

Insécurité, insalubrité et inondations : En détresse, les habitants des "SERAS" appellent à l'aide - 22/08/2025

Plage de la Cour de cassation : trois « Homosexuels » surpris en pleins attouchements, la foule tente un lynchage

Plage de la Cour de cassation : trois « Homosexuels » surpris en pleins attouchements, la foule tente un lynchage - 22/08/2025

Affaire François Mancabou : un troisième policier et un témoin « extérieur » dans le viseur du juge

Affaire François Mancabou : un troisième policier et un témoin « extérieur » dans le viseur du juge - 22/08/2025

Marché d’armement à 45 milliards : rétrocommissions, valises de cash et intermédiaire fantôme à Dubaï… Le scandale qui éclabousse Dakar refait surface

Marché d’armement à 45 milliards : rétrocommissions, valises de cash et intermédiaire fantôme à Dubaï… Le scandale qui éclabousse Dakar refait surface - 22/08/2025

Bargny : 108 candidats à l’émigration irrégulière interceptés, deux organisateurs arrêtés

Bargny : 108 candidats à l’émigration irrégulière interceptés, deux organisateurs arrêtés - 21/08/2025

Immersion à Pikine : l’hivernage paralyse le commerce au marché « Syndicat »

Immersion à Pikine : l’hivernage paralyse le commerce au marché « Syndicat » - 21/08/2025

Sanctions contre des juges de la CPI: Dakar dénonce et exprime sa solidarité au juge Mame Mandiaye Niang

Sanctions contre des juges de la CPI: Dakar dénonce et exprime sa solidarité au juge Mame Mandiaye Niang - 21/08/2025

[Reportage] Marché Syndicat de Pikine : entre eaux stagnantes, insécurité et survie des commerçants

[Reportage] Marché Syndicat de Pikine : entre eaux stagnantes, insécurité et survie des commerçants - 21/08/2025

Expropriation XXL : La SR débusque une bamboula à plus de 2 milliards de Fcfa

Expropriation XXL : La SR débusque une bamboula à plus de 2 milliards de Fcfa - 21/08/2025

« La reine des voleurs de bétail » : une jeune femme de 24 ans à la tête d’un gang démantelé à Mbour

« La reine des voleurs de bétail » : une jeune femme de 24 ans à la tête d’un gang démantelé à Mbour - 21/08/2025

Haute Cour de justice : 86 jours de silence, le mystère autour de l’audition de Mansour Faye

Haute Cour de justice : 86 jours de silence, le mystère autour de l’audition de Mansour Faye - 21/08/2025

Affaire Arcelor Mittal – Sénégal : le pacte secret qui enferme la souveraineté dans une nébuleuse d’acier et de dollars

Affaire Arcelor Mittal – Sénégal : le pacte secret qui enferme la souveraineté dans une nébuleuse d’acier et de dollars - 21/08/2025

Nécrologie : Décès de Fanta Sall, députée de la 14e législature

Nécrologie : Décès de Fanta Sall, députée de la 14e législature - 20/08/2025

Réunion nationale préparatoire du Gamou de Tivaouane : l'hivernage, l'urgence de l'assainissement[...], au centre des préoccupations

Réunion nationale préparatoire du Gamou de Tivaouane : l'hivernage, l'urgence de l'assainissement[...], au centre des préoccupations - 20/08/2025

Koumpentoum - Féminicide glaçant: le boulanger qui avait étranglé sa femme après des rapports sexuels condamné à 20 ans

Koumpentoum - Féminicide glaçant: le boulanger qui avait étranglé sa femme après des rapports sexuels condamné à 20 ans - 20/08/2025

L’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal : 140 millions $ en jeu, Aly Ngouille et Birima convoqués devant le juge

L’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal : 140 millions $ en jeu, Aly Ngouille et Birima convoqués devant le juge - 20/08/2025

Au large de Dakar : 133 migrants secourus grâce à une opération conjointe Air-Mer

Au large de Dakar : 133 migrants secourus grâce à une opération conjointe Air-Mer - 20/08/2025

Migration irrégulière : 147 candidats à l’émigration irrégulière stoppés au large de Sangomar, 7 mis en cause déférés

Migration irrégulière : 147 candidats à l’émigration irrégulière stoppés au large de Sangomar, 7 mis en cause déférés - 19/08/2025

Suite et pas fin du dossier ASER / TAS brandit « ses preuves » et accuse : « Cette nébuleuse est entièrement de la responsabilité du nouveau régime »

Suite et pas fin du dossier ASER / TAS brandit « ses preuves » et accuse : « Cette nébuleuse est entièrement de la responsabilité du nouveau régime » - 19/08/2025

[🔴LIVE ] Suivez la conférence de presse de Thierno Alassane Sall .

[🔴LIVE ] Suivez la conférence de presse de Thierno Alassane Sall . - 19/08/2025

Thiès : à bord d'un scooter de type X-max, un jeune meurt dans un accident de la circulation

Thiès : à bord d'un scooter de type X-max, un jeune meurt dans un accident de la circulation - 19/08/2025

Afrobasket 2025 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quarts de finale (78 à 65)

Afrobasket 2025 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quarts de finale (78 à 65) - 18/08/2025

Dakar : Deux faussaires arrêtés dans une grosse escroquerie au visa

Dakar : Deux faussaires arrêtés dans une grosse escroquerie au visa - 18/08/2025

RSS Syndication