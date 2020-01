Exclusion de Moustapha Diakhaté et communication de la majorité : « Il faut assumer qu'il y a un problème dans la majorité présidentielle » (Thierno Amadou Sy)

« Je suis farouchement contre l'exclusion d'une personne au sein d'un parti politique, car la politique est une addition et l'exclusion ne fait que diminuer nos forces », c'est du moins l'avis de Thierno Amadou Sy, le président du mouvement Haa Yesso.

Cela pour dire que Moustapha Diakhaté ne devrait pas être exclu de la mouvance présidentielle. Car, estime toujours Thierno Amadou Sy, « même si Moustapha Diakhaté n'a pas de base ou poids politique, il a un vécu politique. Et de ce point de vue, l'on pouvait négocier avec lui car le linge sale se lave en famille".

Selon toujours Thierno Amadou Sy, cela dénote qu'il y a un véritable problème dans la majorité présidentielle qu'il faut assumer et corriger avant qu'il ne soit pas trop tard ».