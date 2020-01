Réuni le vendredi 24 janvier 2020, sous la présidence de Son Excellence Macky SALL, Président du Parti, le Secrétariat Exécutif national (SEN) de l’Alliance Pour la République a examiné les deux (02) points inscrits à l’ordre du jour de sa séance :







1. Communication du Président du Parti,







2. Compte-rendu des activités et des missions







Abordant le premier point de l’ordre du jour, le SEN a hautement apprécié la communication d’une exceptionnelle richesse et d’une grande portée politique du Président Macky SALL. Son discours sur l’unité, la discipline, les valeurs et le sens de notre engagement collectif autour du destin du Sénégal a emporté l’adhésion unanime des membres du SEN, qui par la même occasion l’ont vivement félicité et lui ont réaffirmé leur soutien total.







Au regard de la portée du discours, le SEN a décidé de la publication intégrale de sa communication en vue partager les messages essentielles avec les responsables et militants pour qu’ils s’approprient les orientations y contenues.







Par ailleurs, le Président Macky SALL a approuvé la mesure disciplinaire (exclusion d’un membre du parti) issue de la réunion de la Commission de discipline tenue sur instruction du Président du Parti, le 21 janvier 2020, en parfaite conformité avec les textes qui régissent notre organisation.







A cet effet, le SEN soutient à l’unanimité et sans réserve, la décision d’exclusion prise par le Président Macky SALL. Le SEN approuve également dans les mêmes termes, la proposition de renforcer et d’élargir la Commission de Discipline à d’autres membres, ainsi que celle relative à la redynamisation de la Commission Conciliation.







Le SEN a ensuite enregistré et apprécié le compte rendu du déroulement des travaux relatifs au Dialogue national à travers l’installation des huit commissions pour s’en féliciter, ainsi que celui portant sur les activités du Parti.







Tirant les conclusions de la séance du SEN, le Président Macky SALL s’est réjoui de la qualité des échanges et de la réflexion approfondie sur le parti, le pays, les enjeux et défis de notre époque.







Il a également exhorté les militants et responsables du Parti à rester vigilants, sereins et mobilisés autour du programme Ligeeyal Elek axé sur 5 grandes Initiatives, 3 programmes nationaux et 5 accès universels, duquel les Sénégalais qui l’ont réélu à plus de 58 % attendent avec espoir un grand bénéfice.







A cet effet, il importe de faire face aux stratégies de dénigrement qui visent essentiellement à ternir la gouvernance du régime au mépris du travail rationnel, dont les résultats nous valent aujourd’hui pour la première fois, une croissance vigoureuse et soutenue au-delà de 6,5 % sur au moins 4 années consécutives, des progrès essentiels en termes de justice sociale, d’équité territoriale et de perspectives importantes, ainsi que le respect de l’Afrique et du monde.







Le Président SALL a enfin appelé les militants et responsables du Parti à davantage de discipline, de mobilisation et d’animation à la base en relation notamment, avec les partis alliés, membres de Bennoo Bokk Yaakaar et de la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle.







Rappelant pour conclure, l’importance du Programme « Sénégal Zéro Déchet » et sa mise en œuvre à travers la journées nationale mensuelle de nettoiement, le Président Macky Sall appelle tous les militants et responsables à prendre une part active et massive aux côtés des populations, organisations citoyennes, autorités territoriales, et décentralisées pour la réussite de la prochaine édition qui aura lieu Samedi 1er février 2020.







Fait à Dakar, le 25 janvier 2020



Le Porte-parole national



Seydou GUEYE