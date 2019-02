Exclusion de 2 élèves au lycée Fahu de Thiès : Leurs camarades en classe de terminale boycottent les compositions et menacent de passer à la vitesse supérieure

Le torchon brûle au lycée Fahu de Thiès. En effet, les élèves en classe de terminale ont décidé de ne plus faire cours. Cela fait suite à la décision du conseil de discipline de l'établissement d'exclure deux d'entre eux pour s'être " battus avec un surveillant et avoir déchiré le cahier de textes". Selon les potaches, le rapport de la direction qui a été transmis à l'inspection d'académie de Thiès, a été carrément biaisé pour que les deux mis en cause soient exclus purement et simplement.

De notre côté, nous avons tenté de donner la parole au proviseur du lycée de Fahu, en vain. Mais selon le personnel de l'administration, ce dernier était en réunion de crise...