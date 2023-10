( Exclusif) TOUBA - Serigne Mbaye Longhor : « Des gens m’ont fait quitter Djeddah de force et conduit à Dalal Xell pour faire croire aux gens que je suis devenu fou… Les piqûres que je reçois … »

Très connu à Touba pour son appartenance à une famille maraboutique célèbre dans la cité, mais aussi pour ses positions politiques et sorties médiatiques toujours remarquables, Serigne Mbaye Longhor vit, confie-t-il à Dakaractu - Touba, des moments dramatiques. Le chef religieux parle d’un complot ourdi par des ennemis qui ont fomenté un coup fourré ayant débouché sur son refoulement de Djeddah.

« J’ai été refoulé avec mon épouse de Djeddah. Il s’agit de personnes malintentionnées qui veulent m’humilier et m’anéantir. C’est sans base légale fondée que j’ai été débarqué au Sénégal et traîné jusqu’à l’hôpital Fann. On m’a fait subir un scanner qui n’a rien révélé d’anormal. C’est ensuite que j’ai été conduit de force à Dalal Xell. Les médecins ont conclu que je souffre et que je suis sujet à une démence. Ce qui est faux ! Je ne souffre d’aucune maladie de ce genre et je suis dans cet hôpital depuis 25 jours... »

Serigne Mbaye Longhor, d’une voix audible, non hésitante de poursuivre : « Je rappelle à ces gens qu’ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Seulement, je sens que ma vie est en danger. En effet, cette position de sédentarité ne m’arrange nullement car je suis diabétique. J’ai besoin de faire des activités sportives et de respecter un régime alimentaire bien défini. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de le faire car bloqué dans un lit. Pire, on me fait subir des piqûres que je soupçonne de me tuer à petit feu. On me fait aussi prendre des comprimés, entre 5 et 7 fois par jour ».

Serigne Mbaye Longhor de signaler qu’il est en train d’identifier ses bourreaux. « Je vous révèlerai plus tard l’identité de mes bourreaux. Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont de connivence avec des membres de ma famille ici au Sénégal. Il s’agit de concurrents en affaires. Ils m’ont obligé à laisser tout mon patrimoine à Dubaï. Et je porterai plainte contre toutes les personnes qui ont agi pour me porter ce tort, si j’en sors vivant. » Notre interlocuteur de boucler son récit par déclarer qu’il a décidé d’entamer une grève de la faim pour que justice lui soit rendue...