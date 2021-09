Exclusif - Serigne Gallass Kaltum quitte Idy pour Macky Sall

L’architecture politique de l’Apr de Touba et du département de Mbacké pourrait connaître quelques modifications. En effet, Serigne Galass Kaltum Mbacké, fils de l’ancien Khalife général des Mourides Serigne El Hadj Bara Mbacké aurait déjà quitté le Rewmi et Idrissa Seck pour aller déposer ses baluchons dans l’Apr auprès du Président Macky Sall. L’information est donnée par Omar Ndiaye Angloma dans un entretien accordé à Dakaractu quelques jours après la visite présidentielle à Touba. Beaucoup attribue la dernière éclatante victoire de Idy à Touba au chef religieux. Serigne Galass était présent à l’inauguration de l’hôpital Ahmadoul Khadim et il a même eu à rencontrer le Chef de l’État...