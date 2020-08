Exclusif : L’incroyable confession d’Abdoulaye Djibril Diol, le père des victimes de l’incendie criminel à Denver...

La tristesse est ce qui est le plus perceptible de la voix d’Abdoulaye Djibril Diol, un vieil homme qui, ce mercredi 5 août 2020, a perdu 5 membres de sa famille. Il s’agit de ses deux propres enfants Djibril et sa sœur, sa nièce et de ses deux petites-filles décédés dans l’incendie criminel survenu à Denver (Usa).



Le père Diol, dans un entretien téléphonique exclusif accordé à Dakaractu a fait un témoignage émouvant sur son défunt fils. Dans une brève présentation du disparu, Pa Abdoulaye Diol a décrit celui-ci comme un fils d’une bonté inégalée. Un homme tellement bien qu’il dit n’avoir jamais espéré le voir vivre longtemps. ‘’Messu ma xalaat ni Djibril dina goudou faan’’, a-t-il dit.



Vivant à New-York, c’est hier soir qu’il s’est rendu à Denver où l’attendaient les dépouilles de ses enfants. Dans cet élément qui suit, il a annoncé l’arrivée du consul sur les lieux du sinistre et émis aussi son vœu le plus cher.



‘’Je suis arrivé ici (à Denver) hier (mercredi soir). J’ai trouvé nos concitoyens mobilisés pour prendre en charge les membres de ma famille décédés, dans cet incendie. Le consul m’a appelé et m’a promis de venir aujourd’hui (jeudi) nous voir. Je lui laisse le soin de voir ce qu'il pourra faire. En tout cas mon vœu le plus cher aujourd’hui, c’est d'avoir une assistance effective pour le rapatriement des dépouilles de mes enfants décédés. C’est cela ma priorité aujourd’hui.



Je compte également engager les poursuites, dès lors que la police a déclaré que c’est un incendie criminel. Pour preuve, c’est ce que je m’emploie depuis ce matin, à faire’’, a dit le patriarche de la famille Diol.