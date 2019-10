(Exclusif ) INHUMATION AVORTÉE À TOUBA/ Muqadimatul Khidma raccompagne la dépouille de Alex jusqu'à la sortie de la cité religieuse.

Alex ne sera pas inhumé à Touba. L'homme (ou du moins sa dépouille) réputé appartenir à la communauté des homosexuels a été éconduit de la cité religieuse de Touba par le dahira Muqadimatul Khidma qui a été informé de son arrivée par une source anonyme et qui a, illico, saisi le commissariat spécial de Touba pour information.



« Cest vers 11 heures que nous avons été mis au courant que la dépouille mortelle de Samba Sow dit Pape et plus connu sous le sobriquet de Alex s'apprêtait à venir à Touba pour les besoins de son inhumation. Notre source nous a, ainsi, confié que le défunt, de son vivant, était un homosexuel connu né à Mbour et qui habitait Dakar. Cest ainsi que nous avons veillé au grain jusqu'à ce que la nouvelle nous parvienne que la délégation, uniquement composée de trois personnes (deux de ses frères de même père et de mère et son oncle) était à Ndiènè et qu'elle s'apprêtait à lui offrir un bain mortuaire ».



Serigne Makhtar Kâne, qui est interrogé par Dakaractu, de signaler que cest alors que l'équipe de Muqadimatul Khidma a débarqué après que des recoupements sur le vivant de l'homme ont été suffisamment effectués.

« Sur place, nous avons procédé à l'identification du corps et à une longue interrogation de ses parents qui ont reconnu n'avoir plus reçu de nouvelles du défunt depuis plus de deux années. Ils nous ont aussi dit qu'il était marié à une Européenne et que véritablement les suspicions sur lui pouvaient être avérées ».



Notre interlocuteur de marteler que la décision a été toute de suite prise de l'expulser de Touba. « Nous l'avons ainsi raccompagné jusqu'à ce que le véhicule sorte de la cité ».



La dépouille a pris la direction de Mbour.