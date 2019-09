(Exclusif) Défaut de paiement de RDIA et de taxes aeroportuaires de plus d'un milliard : un avion de Flynas bloqué à l'AIBD

Dakaractu tient de source très renseignée, que le dernier vol de Flynas, en provenance d'Arabie saoudite pour ramener les pèlerins Sénégalais a été cloué au sol, à l’aéroport Blaise Diagne de Diass. Ce, depuis maintenant une semaine. La raison ? Un défaut de paiement de redevances de développement des infrastructures aéroportuaires (RDIA) et de taxes aéroportuaires estimées à plus d'un milliard de francs CFA.

Nos sources renseignent que la compagnie aérienne saoudienne, filiale du Saudi National Air Service est une habituée des faits. Dakaractu suit cette affaire de près et vous tiendra informés des futurs développements...