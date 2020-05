Exclusif ! Pr Oumar Gaye, co-signataire de la lettre des scientifiques à la revue The Lancet : « Ce que nous reprochons à l’étude du Lancet sur la Chloroquine (…) Un protocole pour l’utilisation de la chloroquine en prévention est déposé au Sénégal »

Dans certains pays l’hydroxychloroquine est donnée en prophylaxie; devrait-on l’expérimenter au Sénégal ?



Pour l’instant ce sont des études qui sont menées et il y’a des raisons de penser que la chloroquine et l’hydroxychloroquine ayant une efficacité sur le traitement peuvent avoir un effet préventif ; la chloroquine a été utilisée au Sénégal en traitement et en prévention du paludisme pendant plusieurs décennies et bien tolérée ; ceci est bien documenté. Nous avons coordonné de nombreuses études dans ce domaine en collaboration avec le Ministère de la Santé. Un protocole de prévention de groupes à risque exposés à la COVID-19 utilisant la chloroquine est déposé au Comité d’éthique pour évaluation.



Vous révélez avoir déposé un protocole pour l’utilisation de la chloroquine en prévention. Où en sont les démarches ? Avez-vous espoir qu’il sera accepté ?



Nos collaborateurs ont fourni un certain nombre de réponses aux questions posées par le comité et nous pensons qu'elles seront bien prises en compte.

: Les recherches sur la COVID-19 intéressent de nombreux scientifiques et nous concernant particulièrement, celles portant sur les essais cliniques avec la chloroquine et l’hydroxychloroquine, des molécules longtemps utilisées en Afrique dans le combat contre le paludisme. L’étude parue dans le Lancet à partir d’une analyse de dossiers de malades hospitalisés dont certains en Afrique conclut à une augmentation de décès et de complications cardiaques lors de l’utilisation de ces molécules dans le traitement de la COVID -19. Les conclusions de l’étude et ses implications en santé publique ont amené 120 scientifiques à travers monde à s’y intéresser particulièrement ; de nombreuses questions sont soulevées parmi lesquelles des problèmes méthodologiques avec notamment des mauvais ajustements dans la sévérité de signes cliniques, les doses utilisées, les délais de prise en charge, la provenance des malades, en plus les investigateurs n’ont pas voulu partager les données brutes qui auraient permis une meilleure analyse de leur provenance au niveau des pays et des hôpitaux impliqués dans l’étude; ce sont quelques aspects qui affectent la qualité de l’étude et les signataires de la lettre ont adressé une série de questions et des propositions à la revue Lancet.Selon les procédures de bonnes pratiques cliniques et de règles éthiques, il est établi que les auteurs et les responsables de la revue fournissent les réponses aux questions posées surtout dans ce cas précis avec une pandémie où de nombreuses inconnues persistent. On évaluera avec le niveau des réponses fournies.La précision des pays et des hôpitaux aurait permis une correcte analyse ; nous savons cependant que l’Afrique est la région la moins touchée et à la date de la publication de l’étude ces chiffres nous paraissent exagérés.L’OMS a suspendu son étude « Solidarity » et secondairement a recommandé la suspension des autres études portant sur l’hydroxychloroquine ; Plusieurs études se déroulent actuellement avec pour certaines des résultats préliminaires plutôt rassurants surtout au niveau de la région Africaine ; Aussi nous pensons que la prudence aurait été mieux indiquée, les problèmes soulevés par la lettre ouverte en sont une bonne illustration.Oui; les équipes cliniques de prise charge avec le Ministère de la Santé font régulièrement état de nombreux cas guéris dont plusieurs traités avec l’hydroxychloroquine. Il n’est pas signalé d’effets secondaires sévères ; il est à signaler que le protocole retenu ici au Sénégal coordonné par le Pr Seydi, est l’administration du traitement au début de l’apparition des signes cliniques, comme cela est fait dans certains pays africains.