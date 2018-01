Exclus du Parti socialiste : les frondeurs comparent Tanor à Staline

« La presse nationale a relayé une information faisant état de l’exclusion de 65 responsables et militants du Parti Socialiste le samedi 30 décembre 2017 à l’issue d’une réunion de membres du Bureau politique triés sur le volet. Cette décision grotesque traduit la lâcheté de ses auteurs qui n’ont jamais osé traduire les responsables incriminés devant la Commission de discipline du parti ni les convoquer à la réunion du Bureau politique dont ils sont membres. Cette décision, prise en violation des textes du parti, est la preuve de l’indignité de ces collabos des temps modernes », a d’emblée fustigé le communiqué.



« Cette décision, qui confirme les dérives totalitaires dénoncées à maintes reprises et qui correspond en vérité à une purge digne de l’époque sombre du stalinisme, est la dernière dans la longue série des actes de félonie d’une bande d’opportunistes décidés à enfermer le Parti Socialiste dans une voie qui ne correspond ni à son histoire ni à son avenir », poursuit le texte.



« C’est pourquoi nous, signataires de la présente, dénonçons cette purge stalinienne et marquons notre ancrage dans le Parti Socialiste », ajoute le document.



Ainsi, ils réaffirment leur « soutien indéfectible au camarade Khalifa Ababacar Sall secrétaire national à la vie politique ». « Nous exhortons tous les responsables et militants soucieux de l’avenir de notre parti à opposer la force de nos convictions socialistes au positionnement opportuniste de cette bande de félons et à rester mobilisés pour mener et gagner le combat pour la dignité, la crédibilité et l’avenir du Parti Socialiste », conclut le texte, qui porte la signature des personnalités ci-dessous nommées.







- Sambou Omani TOURE



- Saliou SARR



- Diokel GADIAGA



- Moussa TAYE



- Barthélémy DIAS



- Babacar Abba MBAYE



- Youssou MBOW



- Aissatou FALL



- Birakane NDIAYE



- Alicoura DIOP



- Babacar Thioye BA



- Madiop DIOP



- Ibrahima SEYDI



- Palla SAMBE



- Banda DIOP



- Idrissa DIALLO



- Aminata DIALLO



- Samba Der GAYE



- Bassirou SAMB



- Seydina Issa Laye SAMBE



- Al Ousseynou SY



- Thiata FALL



- Ibou LAM



- Seni GUEYE