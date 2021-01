Exclue du discours : « L'éducation est pour le moment une question taboue comme le 3e mandat » (Doudou Wade Pds)

Doudou Wade est revenu sur les points tels que l’éducation esquivée par le président de la République lors de son adresse à la nation. « Aujourd'hui, dit-il, Macky Sall ne peut pas parler de l'éducation car, pour le moment c’est une question taboue comme le 3e mandat ». Ce, à cause des promesses non tenues par l’État, a fait savoir l’ancien président du Groupe parlementaire Libéral et Démocratique...