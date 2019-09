Exclu de la fédération du PDS de Kaffrine : « honte à vous! » la réaction de Babacar Gaye

Il avait pris les devants. Babacar Gaye désormais ex SG de la fédération départementale du PDS, avant même la tenue de l’Assemblée générale le destituant, avait marqué son mépris. « Shame on them! » (Honte à vous) avait il titré un texte posté sur sa page officielle où il accusait son ex parti « d’être une machine à produire des déclarations fantoches préfabriquées à coup de millions pour livrer la commande, salir de valeureux compagnons et chanter la gloire du prince de Doha, qui poursuit son bonhomme de chemin ». Cependant sur sa défenestration, il va juste rester imperturbable, poursuivant leur combat pour la Dignité, la Justice et la Démocratie. Pour rappel, au lendemain du renouvellement du Sécrétariat national du PDS, Babacar Gaye avait craché sur le poste. Puis rejoint les autres frondeurs pour créer "Suxxali Sopi"...