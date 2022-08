Examens de fin d'année et législatives : Le mouvement des enseignants républicains adoube le chef de l'État Macky Sall.

En point de presse cet après-midi, le mouvement national des enseignants républicains se félicite du bon déroulement des examens de fin d'année. Pour Maïmouna Niang Khouma et ses camarades, de très bons résultats ont été obtenus cette année. Ce qui est lié en grande partie aux efforts consentis par le président Macky Sall et son gouvernement.



"Le mouvement national des enseignants républicains se félicite du déroulement de l'année scolaire ainsi que les bons résultats enregistrés lors des examens de fin d'année. Si on arrive à de tels résultat, c'est que beaucoup d'efforts ont été consentis par le président Macky Sall dans le système éducatif avec l'augmentation des salaires des enseignants, participant ainsi à renforcer les conditions sociales des enseignants.



Ce qui a impacté positivement le taux de réussite aux examens de fin d'année. C'est le lieu de féliciter le chef de l'État Macky Sall qui n'a ménagé aucun effort pour garantir une bonne qualité de l'enseignement", se réjouit Maïmouna Niang Khouma, la Coordinatrice nationale du mouvement des enseignants républicains...