Examens 2020 / Reprise des cours : Mamadou Talla rend un hommage appuyé aux enseignants et à tous les acteurs.

À l'annonce de la date du 25 juin 2020, pour la reprise des cours, beaucoup étaient ceux-là, qui étaient sceptiques quant à sa réussite. Mais à la réalité des faits, plus de 93% des enseignants et des élèves étaient bien présents dans les écoles.

Même si cependant des cas ont été notés dans le pays, notamment celui de Diourbel, même si des enseignants ont été victimes de stigmatisation dans certaines régions du pays, il faut reconnaître qu'il y a eu plus de peur que de mal.

Ainsi, lors de son face à face avec la presse ce 18 août 2020 à la sphère ministérielle de Diamniadio pour informer l'opinion publique nationale sur les dispositions prises afin de réussir l'organisation des Examens et Concours de cette année 2020, le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, a saisi l'occasion pour féliciter les enseignants qu'il a qualifiés "de patriotes à part entière qui, malgré les conditions difficiles, ont rallié leurs lieux de service, par voiture par motos, parfois même avec des charrettes."

Mamadou Talla a également félicité les Inspecteurs d'académie, les journalistes et tous les acteurs qui ont rendu possible le sauvetage de cette année scolaire 2020...